Facundo Medina en a marre des « matchs de merde  »

Un mood à écouter Adele et à ruminer toute la nuit. Après l’élimination de l’OM en quarts de finale de Coupe de France face à Toulouse (2-2, 3 TAB 4), Facundo Medina n’a pas pu cacher son dépit en zone mixte. Accablé et dérouté, l’Argentin a tout lâché sans filtre : les deux caramels toulousains lui restent en travers de la gorge.

« Il faut accepter les deux buts, admet le bonhomme dont la boucle d’oreille brille plus que la défense phocéenne. Désolé, moi je suis très auto-critique, c’est vraiment… même à moi elle m’a fait trop mal, personnellement. Parce qu’on a déjà passé pas mal de trucs, on a passé des matchs de merde, pardonnez l’expression. » Un discours tenu le regard vide, dans lequel transparaît la douleur de l’ex-Lensois.

Medina, pas le seul à être dépassé

Et il n’est pas le seul à en avoir gros sur la patate. En effet, plusieurs fans de l’OM ont laminé leur capitaine Leonardo Balerdi au micro de La Provence à la sortie du Vél’, effarés et furax après les erreurs du gaillard de 27 ans. Plus terrible encore, les supporters marseillais ont montré leur ire en balançant des fumigènes en direction de leurs joueurs tandis que ceux-ci tentaient de faire le tour du stade pour les applaudir.

Elles vont être sympa, les retrouvailles pour le prochain match de Ligue 1 samedi contre… Toulouse.

Des jets de fumigènes en direction des joueurs marseillais après OM-TFC