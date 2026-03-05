S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • Quarts
  • OM-Toulouse (2-2, 3 TAB 4)

Facundo Medina en a marre des « matchs de merde  »

SW
18 Réactions
Facundo Medina en a marre des «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>matchs de merde  »

Un mood à écouter Adele et à ruminer toute la nuit. Après l’élimination de l’OM en quarts de finale de Coupe de France face à Toulouse (2-2, 3 TAB 4), Facundo Medina n’a pas pu cacher son dépit en zone mixte. Accablé et dérouté, l’Argentin a tout lâché sans filtre : les deux caramels toulousains lui restent en travers de la gorge.

« Il faut accepter les deux buts, admet le bonhomme dont la boucle d’oreille brille plus que la défense phocéenne. Désolé, moi je suis très auto-critique, c’est vraiment… même à moi elle m’a fait trop mal, personnellement. Parce qu’on a déjà passé pas mal de trucs, on a passé des matchs de merde, pardonnez l’expression. » Un discours tenu le regard vide, dans lequel transparaît la douleur de l’ex-Lensois.

Medina, pas le seul à être dépassé

Et il n’est pas le seul à en avoir gros sur la patate. En effet, plusieurs fans de l’OM ont laminé leur capitaine Leonardo Balerdi au micro de La Provence à la sortie du Vél’, effarés et furax après les erreurs du gaillard de 27 ans. Plus terrible encore, les supporters marseillais ont montré leur ire en balançant des fumigènes en direction de leurs joueurs tandis que ceux-ci tentaient de faire le tour du stade pour les applaudir.

Elles vont être sympa, les retrouvailles pour le prochain match de Ligue 1 samedi contre… Toulouse.

Des jets de fumigènes en direction des joueurs marseillais après OM-TFC

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Logo de l'équipe Olympique de Marseille
OM : une nouvelle saison pour rien
  • Coupe de France
  • Quarts
  • OM-Toulouse (2-2, 3 TAB 4)
OM : une nouvelle saison pour rien

OM : une nouvelle saison pour rien

OM : une nouvelle saison pour rien
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Marseille - Toulouse (2-2)
Revivez Marseille - Toulouse (2-2)

Revivez Marseille - Toulouse (2-2)

Revivez Marseille - Toulouse (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.