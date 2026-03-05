OM-TFC : le staff toulousain avait travaillé sur les défauts de Gerónimo Rulli

Et si Toulouse était une sorte d’Arsenal français ? Vu l’efficacité du TFC sur coup de pied arrêté, c’est à se poser la question très franchement. Par deux fois, les Toulousains sont revenus au score en étant opportunistes dans ce domaine, dont Yann Gboho, qui réagissait à l’ouverture du score prématurée des locaux d’un but de renard après un ballon relâché de Geronimo Rulli. Un positionnement qui n’avait rien du hasard selon le principal intéressé, qui est revenu sur ce but après la qualification des siens pour les demi-finales de Coupe de France.

« Je savais que je devais couper au deuxième poteau, a confié l’attaquant toulousain en zone mixte. On avait travaillé à l’entraînement le fait que Rulli relâchait beaucoup les ballons et qu’il fallait que je sois présent. J’ai fait mon devoir et j’ai marqué donc je suis content. » Un Gboho en toute franchise, qui à travers cette décla met aussi en lumière le travail de son staff.

Tout le monde cherche désormais le Nicolas Jover toulousain.

