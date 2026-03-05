S’abonner au mag
  Coupe de France
  Quarts
  OM-Toulouse (2-2, 3 TAB 4)

« Qu’il retourne en Argentine » : les fans de l'OM n'en peuvent plus de Leonardo Balerdi

On se régale toujours avec un micro à la sortie du Vel’. L’élimination de l’OM en quarts de la Coupe de France contre Toulouse a logiquement fait réagir beaucoup de fans de l’OM, qui ont passé leur frustration sur Leonardo Balerdi, qui a manqué le premier péno marseillais pendant la séance de tirs au but. Au micro de la Provence, de nombreux Olympiens ont confié leur ras-le-bol.

« Balerdi t’es nul, je suis sûr que je suis meilleur que toi au foot, même à la bagarre… Je suis meilleur en tout. T’es nul à chier, tu ne mérite pas ce club », « Qu’il retourne en Argentine », « Balerdi c’est terminé, je ne veux plus le voir en capitaine ni en défense. »

Encore deux grosses années de contrat pour Balerdi à l’OM

Preuve d’un nouveau désamour de la part d’un peuple qui sait placer son équipe très haut comme plus bas que terre en fonction des résultats. D’autant plus que l’OM n’a plus remporté de titre depuis 14 ans, et que les saisons semblent inlassablement se ressembler. Quant à Balerdi, son contrat avec Marseille court jusqu’en juin 2028.

Est-ce que les supporters seront entendus par la direction ?

OM : une nouvelle saison pour rien

TJ

