Des jets de fumigènes en direction des joueurs marseillais après OM-TFC

Rien ne va plus à l’OM, saison 14. Avant de s’amuser à dézinguer leur équipe et leur capitaine Leonardo Balerdi à la sortie du Vélodrome, une partie des supporters de l’OM a décidé de passer ses nerfs à l’intérieur du stade, après l’élimination des leurs en quarts de finale de Coupe de France contre Toulouse. Après le tir au but fatidique envoyé dans le ciel phocéen par Ethan Nwaneri, la tension est vite montée d’un cran.

Les joueurs d’Habib Beye se sont d’abord embrouillés avec les victorieux toulousains, qui ont sans doute laissé passer quelques chambrages pendant la séance. Soucieux de remercier leurs supporters pour leur soutien malgré le résultat très décevant, ils ont ensuite initié un tour de terrain pour les applaudir. Résultat : les joueurs ont vite abandonné l’idée dans l’impossibilité de s’approcher des virages, qui ont balancé des fumigènes en leur direction.

La taille du cordon de CRS devant la Commanderie…

Geoffrey Kondogbia veut « regarder de l'avant » après l'élimination de l'OM

TJ

