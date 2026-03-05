Unai Emery a poussé Lucas Digne à revoir complètement sa manière de défendre

Si vous ne savez pas quoi faire avec votre compte CPF, n’hésitez pas à suivre une formation Unai Emery. Alors qu’une bonne partie de sa carrière était déjà derrière la ligne, Lucas Digne a dû changer de logiciel au moment où il a croisé la route d’Unai Emery à Aston Villa, il y a maintenant quatre saisons.

« J’avais 28 ans quand on s’est rencontré et j’ai énormément progressé grâce à lui, à un âge où je ne pensais pas pouvoir franchir un nouveau palier », confie l’international français dans un entretien accordé à So Foot, à paraître ce jeudi. Par exemple, lui veut que ses deux latéraux se regardent, qu’ils soient orientés de façon à voir la ligne défensive. Dans la formation française, on m’a toujours dit de regarder le joueur adverse. Ce qui fait que j’ai dû complètement changer de profil et apprendre une nouvelle manière de défendre. Ce n’est pas facile de changer ses habitudes après tant de temps, mais finalement, c’est bénéfique. »

Pas un poste « fait pour tout le monde »

Cette remarque s’inscrit dans une plus longue réflexion sur l’évolution du poste d’arrière latéral : « À l’ancienne, le dimanche matin, on mettait les deux joueurs les moins techniques sur ces postes. Au haut niveau, il y a maintenant une intensité athlétique telle qu’il faut des joueurs capables de répéter les efforts à haute intensité. Ce n’est pas fait pour tout le monde. »

Depuis son salon londonien, le joueur formé au LOSC sait que le rôle est taillé pour lui : « Moi, ce que j’aime dans ce poste, c’est justement que tu touches à tout. Tu peux jouer à l’intérieur, te retrouver piston, défendre pendant 90 minutes, jouer en tant que troisième central, voire ailier. Ça demande une intelligence tactique élevée. » Le seul problème, c’est que ça ne permet pas de toucher aux plus hautes distinctions individuelles : « Peut-être qu’ils devraient mettre un Ballon d’or par position pour donner plus de chances aux défenseurs d’en avoir un. »

Le trophée Cafu te tend les bras, Lucas.

Est-ce qu'Arsenal va regagner un titre majeur au 21e siècle ? Et bah peut-être. Ou peut-être pas. En tout cas, plus personne ne se moque d'Arsenal en 2026 et c'est déjà une grande victoire. On en parle dans le nouveau SO FOOT, chez ton marchand ce jeudi 5 mars. pic.twitter.com/iOwYlxMjhi — SO FOOT (@sofoot) March 2, 2026

Wolverhampton ne sera pas la pire équipe de Premier League