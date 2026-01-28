Tammy Abraham fait son retour à Aston Villa

Un Tammy qui vous veut du bien. Solide troisième de Premier League, Aston Villa a annoncé ce mardi soir le recrutement de l’avant-centre Tammy Abraham, en provenance du Beşiktaş.

L’international anglais (11 sélections) effectue son grand retour à Birmingham, puisqu’il avait déjà évolué à Aston Villa en 2018-2019, dans le cadre d’un prêt de Chelsea. De bons souvenirs : cette saison-là, Tammy Abraham avait aidé le club à remonter en Premier League en inscrivant 26 buts en Championship, formant un duo iconique avec Jack Grealish.

Un retour comme doublure

Depuis, le joueur et le club se sont aguerris chacun de leur côté. Alors qu’Aston Villa a complètement changé de dimension et joue maintenant les premiers rôles en Premier League comme en Ligue Europa (2e de la phase de ligue), Tammy Abraham a continué d’enquiller les pions ailleurs. D’abord en Italie (37 buts pour l’AS Roma entre 2021 et 2024, 10 pour l’AC Milan en 2024-2025 dans le cadre d’un prêt), puis au Beşiktaş, toujours en prêt de la Roma, où il a inscrit 13 buts lors de la première partie de saison.

Si le club stambouliote avait activé lundi l’option d’achat d’Abraham pour 13 millions d’euros, il fait une bonne affaire puisqu’Aston Villa récupère l’attaquant contre 21 briques. Sous les ordres d’Unai Emery, Tammy Abraham devrait faire office de doublure d’Ollie Watkins, seul attaquant de pointe des Villans depuis le départ de Donyell Malen à Rome cet hiver.

Les fameuses chaises musicales.

