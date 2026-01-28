S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Aston Villa

Tammy Abraham fait son retour à Aston Villa

CMF
Tammy Abraham fait son retour à Aston Villa

Un Tammy qui vous veut du bien. Solide troisième de Premier League, Aston Villa a annoncé ce mardi soir le recrutement de l’avant-centre Tammy Abraham, en provenance du Beşiktaş.

L’international anglais (11 sélections) effectue son grand retour à Birmingham, puisqu’il avait déjà évolué à Aston Villa en 2018-2019, dans le cadre d’un prêt de Chelsea. De bons souvenirs : cette saison-là, Tammy Abraham avait aidé le club à remonter en Premier League en inscrivant 26 buts en Championship, formant un duo iconique avec Jack Grealish.

Un retour comme doublure

Depuis, le joueur et le club se sont aguerris chacun de leur côté. Alors qu’Aston Villa a complètement changé de dimension et joue maintenant les premiers rôles en Premier League comme en Ligue Europa (2e de la phase de ligue), Tammy Abraham a continué d’enquiller les pions ailleurs. D’abord en Italie (37 buts pour l’AS Roma entre 2021 et 2024, 10 pour l’AC Milan en 2024-2025 dans le cadre d’un prêt), puis au Beşiktaş, toujours en prêt de la Roma, où il a inscrit 13 buts lors de la première partie de saison.

Si le club stambouliote avait activé lundi l’option d’achat d’Abraham pour 13 millions d’euros, il fait une bonne affaire puisqu’Aston Villa récupère l’attaquant contre 21 briques. Sous les ordres d’Unai Emery, Tammy Abraham devrait faire office de doublure d’Ollie Watkins, seul attaquant de pointe des Villans depuis le départ de Donyell Malen à Rome cet hiver.

Les fameuses chaises musicales.

Chelsea maître de Londres, Villa suit le rythme

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimez-vous suivre des matchs de foot dans un multiplex ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
55
12

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!