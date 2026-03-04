S’abonner au mag
Le Maroc aurait ciblé le remplaçant de Walid Regragui

TJ
La fameuse solution en interne. Quelques jours après le départ officiel de Walid Regragui, très critiqué après la finale perdue du Maroc à sa CAN à domicile et parti de lui-même, la fédération marocaine s’active pour trouver son successeur. Et plutôt que de s’embêter à démarcher des sélectionneurs hors de sa fédé, les décideurs marocains auraient choisi de cibler… leur sélectionneur U20 Mohamed Ouahbi pour reprendre les rênes des Lions de l’Atlas.

Vainqueur de la Coupe du monde U20 avec le Maroc l’année dernière, le belgo-marocain serait en pole position pour reprendre le fauteuil de sélectionneur, selon RMC Sport. Ouahbi reprendrait alors la sélection phare du Maroc à quelques mois seulement du début du Mondial nord-américain, dans lequel elle jouera contre le Brésil, Haïti et l’Écosse dans le groupe C.

Avec la belle surprise Gessime Yassine dans ses valises ?

Walid Regragui et le Maroc, c’est fini

TJ

