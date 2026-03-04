Walid Regragui et le Maroc, c’est fini

La fin d’un secret de Polichinelle. Walid Regragui n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc après trois ans et demi de règne, selon plusieurs médias marocains et européens, dont L’Équipe. L’information circulait depuis plusieurs semaines, mais semble être officielle. La démission posée par l’ancien international marocain aurait été acceptée par la Fédération royale marocaine de Football (FRMF).

Arrivé en août 2022 pour succéder à Vahid Halilhodžić, le natif de Corbeil-Essonnes a fait de ces Lions de l’Atlas la première sélection africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde. Les attentes autour de l’équipe marocaine sont devenues élevées, avec l’obsession de remporter la CAN 2025 à la maison. Défait par le Sénégal de Pape Thiaw en finale, Walid Regragui n’a pas été épargné par les critiques et préfère donc jeter l’éponge à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

Son successeur déjà trouvé ?

Le poste de sélectionneur devrait être occupé par Mohamed Ouahbi, sélectionneur de l’équipe des moins de 23 ans du Maroc. L’entraîneur de 49 ans a remporté la Coupe du monde U20 avec les Lionceaux, après une victoire contre l’Argentine en finale, en octobre dernier. Passé par les équipes jeunes d’Anderlecht de 2004 à 2021, Mohamed Ouahbi est réputé pour avoir formé plusieurs joueurs évoluant dans les grands championnats européens dont Jérémy Doku, Youri Tielemans, Dodi Lukébakio et Bilal El Khannouss.

Une nomination à la tête de l’équipe A du Maroc serait sa première expérience sur un banc professionnel et avec des séniors, alors qu’il devrait être accompagné dans sa tâche par Youssouf Hadji et l’ancien coach du LOSC João Sacramento en tant qu’adjoints.

Walidé par la street ?

