Le joueur préféré de Sydney Sweeney ne va pas vous surprendre

Pulisic va être dégoûté. L’actrice américaine Sydney Sweeney, connue pour ses rôles dans Euphoria et The White Lotus mais aussi pour une pub de jeans qui est mal passée, a donné le nom de son joueur préféré. L’actrice n’hésite pas une seconde et donne le nom de Cristiano Ronaldo lorsqu’elle est interrogée par Marca. « Je suis très ambitieuse, et si j’étais footballeur, il serait mon modèle. » Marrant, Sweeney est adulée par Trump qui, lui, a pu rencontrer le joueur portugais. Bientôt un dîner à trois ?

Une vraie Sportinguista

Pour comprendre ce choix, il faut préciser que l’actrice était de passage à Lisbonne, où elle a foulé la pelouse de l’Estádio José Alvalade XXI, le stade du Sporting Portugal, le premier club professionnel de Ronaldo justement. La boucle est bouclée.

