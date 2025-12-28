S’abonner au mag
  • International
  • États-Unis

Mais d'où vient la rumeur du couple Christian Pulisic-Sydney Sweeney ?

SF
Partager
68
Mais d'où vient la rumeur du couple Christian Pulisic-Sydney Sweeney ?

Entre Trumpistes, on se reconnaît.

C’est la période des téléfilms de Noël et l’un d’eux pourrait très bien mettre en scène un footballeur international et une star du cinéma. Depuis quelques jours, une rumeur légère enflamme les médias internationaux : Christian Pulisic (27 ans), joueur de l’AC Milan, et Sydney Sweeney (28 ans), actrice (très) en vogue et actuellement à l’affiche du film La femme de ménage, entretiendraient une romance, ou quelque chose de cet ordre.

La Gazzetta dello Sport a même relayé ce bruit de couloir, qui a également été repris par de nombreux titres internationaux et autres comptes sur les réseaux. En réalité, c’est le blog italien « DNA da Bomber », très suivi notamment sur Instagram, qui a lancé la rumeur il y a quelques jours, avec un post déjà liké plus de 70 000 fois.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Évidemment, ni l’attaquant ni la star d’Euphoria et The White Lotus – américains tous les deux – n’ont confirmé cette histoire. Le monde devra donc encore attendre pour savoir si la saga des couples glamour qui ont jalonné l’histoire du foot, comme jadis David et Victoria Beckham ou Christian et Adriana Karembeu, aura un nouvel épisode.

Quel suspense !

Au fait, ça vient d'où le "one-two-three, viva l'Algérie" ?

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
11
Revivez Sénégal-RDC (1-1)
Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!