Que dit le règlement sur la sortie des joueurs sénégalais ?

J’me tire ! Après un penalty accordé par M. Ngambo Ndala qu’ils estimaient injuste (surtout au regard de leur but invalidé deux minutes plus tôt), les Sénégalais ont quitté la pelouse pendant de longues minutes. Tribunes en feu, jets de chaises, et une question qui flotte : le Sénégal a-t-il joué avec le feu ?

Le règlement CAF est pourtant clair. Article 82 : « Si, pour n’importe quelle raison, une équipe […] refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l’autorisation de l’arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. » Sur le papier, ça sent le 3-0 tapis vert et la valise directe.

Pourquoi le Sénégal n’a rien pris

Sauf que le Sénégal a protesté sans aller au bout. Les joueurs sont sortis, oui, mais ils sont revenus. Et surtout, l’arbitre n’a jamais acté un refus définitif de jouer ni arrêté le match dans son rapport. Pas de coup de sifflet final pour abandon, pas de mention de forfait : juridiquement, la CAF ne peut pas dégainer l’arme lourde.

Dans les lois du jeu de l’IFAB, les choses ne sont pas établies clairement non plus, avec une liste non exhaustive d’infractions passibles d’un avertissement, comme « se comporter de manière irrespectueuse envers le jeu » ou « se comporter de manière provocatrice ou offensante ».

De toute façon, le grand Sadio aurait pu terminer le travail tout seul.

Gianni Infantino : « Inacceptable de quitter le terrain de cette manière »