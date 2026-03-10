Mais où sont passés les supporters de la Lazio ?

Comme un petit air de pandémie. Dixième de Serie A, la Lazio est parvenue à vaincre Sassuolo au bout du temps additionnel ce lundi soir (2-1), en clôture de la 28e journée de Serie A. Chouette soirée, sauf que cette importante victoire n’a pas franchement fait lever les foules.

Il faut dire que l’Olimpico était pratiquement vide, environ 2 000 supporters biancocelesti ayant assisté à la rencontre, sur les 72 000 places que compte l’enceinte. La désertion fait suite à l’appel au boycott des tifosi de la Lazio, en conflit ouvert avec le président Claudio Lotito : ils reprochent notamment au dirigeant, à la tête du club depuis 2004, de ne pas vouloir construire une équipe compétitive, en témoignent des mercatos jugés insuffisants.

⛔️ Desolazione #Lazio-#Sassuolo, l'Olimpico vuoto è un messaggio a #Lotito: i tifosi disertano ancora lo stadio https://t.co/OTwnwMQMKW — Corriere dello Sport (@CorSport) March 9, 2026

Sarri se range du côté des supporters

Le boycott de ce lundi est l’acmé d’une longue série : les supporters de la Lazio avaient aussi partiellement déserté leur stade face au Genoa fin janvier (environ 4 000 supporters présents) et deux fois contre l’Atalanta, en championnat mi-février puis en Coupe début mars (6 000 à chaque fois).

L’entraîneur de la Lazio, Maurizio Sarri, a quant à lui été chaudement applaudi par les quelques supporters présents, qui ont tenu à lui assurer leur soutien. « Ce n’est pas seulement laid, c’est aussi triste, déprimant, humiliant, a déclaré le technicien romain à propos de cet Olimpico désolé. Je pense qu’il est temps que la direction du club fasse quelque chose ».

Sarri jaune à Rome.

À Rome, tous les chemins ne mènent plus à l’Olimpico