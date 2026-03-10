Nasser al-Khelaïfi coincé au Qatar

Un influenceur pas comme les autres. Nasser al-Khelaïfi est coincé au Qatar. Le président du PSG est resté à Doha en raison des bombardements qui touchent le pays, alors que l’ensemble du Moyen-Orient est en guerre. Il n’a pas assisté à l’entraînement de veille de huitièmes de finale de Ligue des champions au Campus PSG, selon les infos de L’Équipe. Le club de la capitale pourrait donc rencontrer Chelsea ce mercredi (21 heures) sans son boss.

Alors que les États-Unis et Israël ont décidé de bombarder l’Iran, qui frappe en retour, le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a déclaré que les bombes et les missiles ne constituent pas un moyen de résoudre les différends, mais « ne font qu’entraîner la mort, la destruction et la misère humaine ». Les civils, a-t-il souligné, « en paient le prix ultime ».

Il y a plus important qu’un match de foot.

