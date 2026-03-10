S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • PSG-Chelsea

Nasser al-Khelaïfi coincé au Qatar

UL
23 Réactions
Nasser al-Khelaïfi coincé au Qatar

Un influenceur pas comme les autres. Nasser al-Khelaïfi est coincé au Qatar. Le président du PSG est resté à Doha en raison des bombardements qui touchent le pays, alors que l’ensemble du Moyen-Orient est en guerre. Il n’a pas assisté à l’entraînement de veille de huitièmes de finale de Ligue des champions au Campus PSG, selon les infos de L’Équipe. Le club de la capitale pourrait donc rencontrer Chelsea ce mercredi (21 heures) sans son boss.

Alors que les États-Unis et Israël ont décidé de bombarder l’Iran, qui frappe en retour, le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a déclaré que les bombes et les missiles ne constituent pas un moyen de résoudre les différends, mais « ne font qu’entraîner la mort, la destruction et la misère humaine ». Les civils, a-t-il souligné, « en paient le prix ultime ».

Il y a plus important qu’un match de foot.

Les statistiques ne sont plus du tout en faveur d’un doublé du PSG en Ligue des champions

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.