Joey Barton placé en garde à vue après une bagarre

Dans la série Joey Barton est un con. L’ancien Marseillais, également passé par Manchester City et Newcastle, mais aussi ancien entraîneur de Fleetwood Town, a été placé en garde à vue ce mardi après avoir été arrêté. Il est suspecté de coups et blessures lors d’une bagarre dans un club de golf proche de Liverpool, rapporte le Daily Mail.

Barton collectionne les sales affaires

« Un homme de 50 ans et un homme de 43 ans ont tous deux été arrêtés, soupçonnés de blessures volontaires. Ils sont tous deux actuellement en garde à vue où ils seront interrogés par les enquêteurs. Une enquête est en cours concernant cet incident », dépeint la police du Merseyside. L’homme de 43 ans n’est autre que Barton, qui n’en est pas à sa première bavure.

En 2023, le natif de Huyton avait déjà balancé des immondices sexistes sur son compte Twitter. Deux ans plus tard, il a été reconnu coupable d’avoir agressé sa femme lors d’une dispute alcoolisée. Barton l’avait poussée, agrippée et lui avait donné des coups de pied à la tête… Il avait écopé de 12 semaines de prison avec sursis.

