Thomas Tuchel va baser les choix pour le Mondial sur les « compétences sociales »

Thomas Tuchel va baser les choix pour le Mondial sur les «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>compétences sociales<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

L’humain d’abord ? L’entraîneur des Three Lions, Thomas Tuchel, entend accorder une grande importance à l’aspect humain lors de la composition de son groupe pour la Coupe du monde. Cité jeudi par la BBC et The Guardian, l’Allemand, nommé en octobre 2024, se prépare à son premier grand tournoi à ce poste.

À la recherche de la bonne alchimie d’équipe

Tuchel insiste sur l’importance de la dynamique de groupe : « Quand je parle à des joueurs qui ont participé à des Coupes du monde, cela a toujours fait la différence quand la connexion était bonne. » Pour lui, le talent sportif pur ne suffit pas : « Il sera très important de ne pas sélectionner uniquement pour le talent, mais aussi en fonction de ce dont nous avons besoin chez un joueur. Quelles sont ses compétences sociales ? Est-ce un bon coéquipier ? »

Dans ces conditions, il semble que Mason Greenwood ne fera sûrement pas son retour en sélection…

