Cole Palmer dépose sa marque et révèle son logo

Cole Palmer dépose sa marque et révèle son logo

Sacré coup de Cole ! Dans une vidéo dévoilée sur Instagram, la pépite de Chelsea Cole Palmer a révélé le logo de sa marque désormais officiellement déposée. Si « Cold Palmer » est d’abord un surnom associé à sa célébration (un frisson après chaque but, histoire de montrer qu’il a bien mis la clim), il s’agit aujourd’hui d’une marque nécessitant l’autorisation du footballeur pour être reprise à des fins commerciales. Money, money, money…

Un logo au design bien choisi

L’international anglais n’a pas fait les choses à moitié. Le logo de sa marque a été travaillé pour former l’enlacement d’un C et d’un P qui représente sa célébration. Un design qui pourra figurer sur de nombreux produits dérivés après un bras de fer avec le domaine viticole français Château Palmer qui, selon le Times, s’était opposé au dépôt de cette marque par crainte de confusions.

Les compétences en marketing c’est OK, peut-on repasser au terrain maintenant ?

