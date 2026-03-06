Un père condamné après avoir agressé un éducateur

Deux ans après avoir violemment agressé un éducateur de football dans le Puy-de-Dôme, un père de 32 ans a été condamné à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.

Tout ça pour une place dans l’équipe

Les faits se sont déroulés pendant une séance d’entraînement des U14-U15 en début de saison 2024. Furieux que l’éducateur refuse de garder son fils dans l’équipe, le père n’a rien voulu comprendre des explications, et c’est alors l’éducateur qui a été roué de coups devant les apprentis footballeurs.

« Il m’a fait tomber. Ensuite il m’a frappé à coups de poing et de pied sur la tête. C’était interminable », se souvient l’éducateur, interrogé par le journal La Montagne. Il avait subi un traumatisme crânien et s’était vu prescrire 15 jours d’ITT, avant de porter plainte. Le prévenu, lui, continue de nier les faits qui lui sont reprochés, évoquant une simple bousculade.

