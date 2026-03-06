S’abonner au mag
Lens encore diffusé en clair : la programmation des demi-finales de Coupe de France

SW
On sait quelles soirées bloquer et quelles équipes pourront régaler. Le RC Lens a composté le dernier billet qui était à prendre pour le dernier carré de la Coupe de France en écartant l’Olympique lyonnais (2-2, 4 TAB 5) et se prépare donc à recevoir le Toulouse FC. Gros déplacement pour les Violets qui tenteront de reNoveller l’exploit d’aller en finale en domptant des Sang et Or, soutenus par le public de Bollaert.

Un nouveau match en clair pour Lens

C’est d’ailleurs cette rencontre qui a été choisie pour être diffusée sur France 2 et sur Bein Sports. Décidément, les Lensois ont du pot : le match face à l’OL était aussi retransmis en clair ce jeudi. Et comme il faut respecter la prog’ de France TV, le coup d’envoi sera donné à 21h10 le mardi 21 avril. Pratique pour les retardataires ou pour ceux qui veulent d’abord regarder la météo de Tatiana Silva sur TF1, un peu moins pour les couche-tôt.

Bein Sports aura en revanche l’exclusivité de la diffusion de Strasbourg-Nice dès 21 heures le mercredi 22 avril. Pas d’images en direct sur la TNT, il faudra s’en remettre à un bon vieux live pour ceux qui ne sont pas abonnés.

Un petit tour à la Meinau sinon, c’est bien.

Le tirage des demi-finales de la Coupe de France est connu

