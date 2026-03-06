Rendre à Martínez Novell ce qui appartient à Martínez Novell

Un adage veut que ce sont « les vainqueurs qui écrivent l’histoire ». Si on oublie trop facilement que cette phrase vient d’un journaliste collabo et antisémite, elle est surtout très souvent contredite dans le football. Dernier exemple ce mercredi : l’encre a abondamment coulé sur l’élimination de l’OM, effaçant les mérites du Toulouse FC vainqueur au bout de la séance de tirs au but avec un gardien porte-bonheur. Pourtant la performance occitane est remarquable, tout comme le travail de fond de Carles Martínez Novell. Le tacticien espagnol est habitué à cette discrétion sur la scène médiatique. Et si elle semble très bien lui convenir, il ne faut pas penser que ça implique un manque d’ambition, au contraire : « Bien sûr, la Coupe de France est maintenant l’objectif, même si ce sera difficile, affirmait-il après avoir mis l’OM au tapis. On fera le maximum pour aller en finale. Tout le monde veut la même chose. »

Ce genre de soirée 🥺 pic.twitter.com/QaNosvBd0U — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 5, 2026

Une influence du Barça au Tef’

Depuis sa prise de poste, le quadra aux sourcils épais a su mettre sa patte pour retaper l’effectif à sa sauce et redonner un petit coup de pinceau à un violet qui avait un peu blanchi. Le tout, sans faire d’éclaboussures. Lorsque le natif de Barcelone débarque sur les rives de la Garonne en décembre 2022, on lui attribue le poste de « responsable de la méthodologie » pour épauler Philippe Montanier, un poste qui lui sied parfaitement. Le Téfécé est alors promu en Ligue 1 et champion en titre de Ligue 2 après avoir passé deux petites saisons dans l’antichambre. Le type, inconnu en France, a pour idée d’apporter la précision qu’il a apprise à la Masia, fréquentée de 2015 à 2019. « J’ai eu l’occasion d’entraîner de très bons joueurs à l’image de Gavi, Ansu Fati ou Eric Garcia par exemple, avait-il déclaré à son arrivée. Au FC Barcelone, l’idée est d’expliquer le comportement d’une équipe lors d’un match, en prenant en compte absolument tous les paramètres. » Une aubaine pour les Toulousains, puisque, lorsqu’il prend les commandes de l’équipe première après une treizième place en Ligue 1 et une Coupe de France en juin 2023, le bonhomme insuffle naturellement un style de jeu qui colle parfaitement à la Ville rose : et ça, tout le monde kiffe.

Sa longévité, le technicien catalan la doit sûrement par la dalle qu’il inspire à ses joueurs et à l’attache qu’il porte à l’identité du club. Avec Martínez Novell, pas question d’attendre que le cuir tombe dans les pieds : il faut aller le chercher. Cette volonté d’aller au duel et de jouer sur le verticalité, il la transmet aussi aux Pitchouns, les jeunes formés à la maison violette. Cinquième meilleur centre de formation de France la saison dernière, le Téfécé est très attaché à sa jeunesse (pour des raisons si bien culturelles qu’économiques), et le coach de l’équipe première l’a parfaitement compris. Guillaume Restes, Dayann Methalie, Alexis Vossah, Noah Edjouma (tout juste parti au LOSC) ou encore Christian Mawissa (parti à l’AS Monaco en 2024) : autant de noms de gamins qui ont tapé dans le ballon sur les pelouses des îles du Ramier avant d’être lancés sur celles de Ligue 1 par l’Espagnol.

« J’ai halluciné quand j’ai vu Guillaume Restes » ✨ Carles Martínez Novell se confie sur son choix de mettre @guillaume_rts40 titulaire en début de saison 👀 📲 https://t.co/dJfVYGmSES pic.twitter.com/HtMXVMFm5e — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) November 29, 2023

La bonne Novell, c’est lui

Carles Martínez Novell prend les rênes du TFC le même été où le fantasque Luis Enrique débarque du côté du Paris Saint-Germain et qu’Éric Roy prend la barre du Stade brestois. Niveau longévité, seul Christophe Pélissier fait mieux, tout en ayant connu la Ligue 2 avec Auxerre. Surtout, CMN a redonné à ce Téf’ le goût des grandes soirées : celles de Coupe de France, gagnée en 2023 mais aussi celles de Ligue Europa. Après une sérieuse déculottée à Anfield (5-1), les Toulousains s’offrent le Liverpool de Jürgen Klopp dans un Stadium en folie. « C’était fou, raconte l’entraîneur du Tef. On a aussi marqué deux buts refusés, ce qui rajoute encore plus au caractère épique de cette soirée. Qu’est-ce que je peux dire ? C’est juste incroyable. C’est mérité pour le club, pour la ville. C’est un bon message pour continuer d’y croire et de jouer avec nos idées. » Un succès retentissant, qui s’est pourtant rapidement dissipé malgré la première qualification du club à l’issue d’une phase de groupes d’une compétition européenne. Les Violets s’arrêtent aux portes des huitièmes de finale face à Benfica, mais l’ancien sélectionneur du Koweït U20 a déjà montré ce qu’il avait dans les tripes : du panache.

🔄 Jour 10 - Un but du TFC par jour 🔄 Soirée historique au Stadium, le 9 novembre 2023 🔥 Toulouse s’impose 3-2 contre Liverpool en Europa League. 💜 Thijs Dallinga inscrit le deuxième but après une passe de Vincent Sierro.#TFC #TeFéCé #Dallinga #Sierro #EuropaLeague #Jour10 pic.twitter.com/DswNLBEE6u — 1jour1but_tfc (@1jour1but_tfc) February 28, 2025

Dans une Ligue 1 qui laisse de moins en moins de temps aux techniciens de trouver des solutions, ce cher Carles semble faire figure d’exception. Stabilisant l’équipe en première division et offrant quelques belles surprises aux supporters, le type fait son job loin des strass et paillettes. S’il est question d’une prolongation de contrat, l’heure est au travail sous le soleil occitan. Une perf’ face au RC Lens de Pierre Sage à Bollaert en avril prochain renverrait la bande de Guillaume Restes au Stade de France, là où tout a commencé à vraiment sourire pour le coach ibérique trois ans plus tôt. Histoire de boucler la boucle avant de voler vers d’autres cieux, ou d’achever de convaincre les dirigeants toulousains de faire durer le plaisir.

