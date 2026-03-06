Igor Paixão fait une confidence sur son but contre Toulouse

L’honnêteté paie toujours. Igor Paixão a reconnu que son but contre Toulouse n’était pas tout à fait prévu. Son regard et sa manière de frapper le ballon pouvait indiquer contraire, mais il semblerait que le Brésilien avait une autre idée en tête : « En vérité, j’ai essayé de centrer. » Pas du genre à se la raconter.

Il a également confirmé que sa célébration en dansant devant le poteau de corner était un hommage à Vinícius Júnior, alors que le Marseillais rêve de faire partie de l’aventure avec la sélection dans quelques mois : « Bien sûr, c’est un rêve pour moi aussi de représenter le Brésil. Il nous reste encore quelques mois pour tenter d’intégrer la présélection et peut-être rejoindre mon pays pour la Coupe du monde. »

Toujours les yeux sur le but

Buteur contre l’OL et Toulouse lors des deux dernières rencontres de Marseille, Paixão semble avoir des cannes et une bonne forme dans un collectif balbutiant. « Je lui ai dit une chose très simple : la seule chose que tu dois avoir dans les yeux, c’est le but adverse », a expliqué son nouvel entraîneur Habib Beye.

Ou le coéquipier pour quel tu veux centrer pour marquer un but venu d’ailleurs.

