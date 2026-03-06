Le capitaine lensois prolonge

Les choses sont remises à flot. Florian Sotoca prolonge son contrat avec Lens. L’attaquant de 35 piges arrivait en fin de contrat en juin, et a étiré son contrat jusqu’en juin 2027. Avec 41 pions marqués en 243 parties avec Lens, le pote de Jonathan Gradit est le meilleur buteur du Racing au XXIe siècle. Pas mal pour un gars qui jouait en huitième division au début de sa carrière. Toujours à la lutte pour le titre en Ligue 1, ses Sang et Or accueillent Metz, ce dimanche (15 heures).

Capitaine Flo, garde la flamme... 🪐 pic.twitter.com/i5LRVfa0mQ — Racing Club de Lens (@RCLens) March 6, 2026

Jamais titulaire en championnat, l’ancien Grenoblois ne joue pas beaucoup cette saison. Il a même été pisté par le FC Nantes cet hiver, mais a préféré rester dans le Nord. Il pourrait vivre une deuxième saison de Ligue des champions, après 2023-2024.

C’est lui qui va soulever le trophée de la NBA-Ligue 1 ?