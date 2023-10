Avec des tauliers aussi soudés, le RC Lens peut rester serein.

Arrivés à l’été 2019 à Lens, Jonathan Gardit et Florian Sotoca ont tous deux connu les joies du football amateur avant d’exploser au plus haut niveau avec le Racing, et de disputer aujourd’hui la Ligue des champions. Les deux amis se sont confiés, pour L’Équipe, sur une relation qui dépasse largement le cadre du ballon rond et qui s’est forgée sur un passif commun. « On a tous les deux un parcours atypique, rappelle Sotoca. Moi j’ai connu pratiquement toutes les divisions, de la 8e à la 1re. » Il a aussi expérimenté les petits boulots à côté du football, comme lorsqu’il travaillait avec son oncle, grossiste dans les chaussures. « J’ai dit à tonton : écoute, si tu veux que je fasse une petite carrière, il faut que je parte », se souvient l’attaquant.

Un parcours semblable à Gradit, qui avait raté le coche au centre de formation de Bordeaux et s’est retrouvé à pointer chez Pôle emploi : « J’ai atterri à Bayonne et ça a changé du tout au tout. C’était bus couchette, huit heures de minibus pour aller à Monaco… J’arrivais avec un ami qui n’avait pas été gardé non plus aux Girondins. On doit signer pour 300 euros et à l’arrivée au club-house, on nous dit, on n’a plus d’argent, on vous propose 150 euros… J’étais un peu perdu, notamment administrativement. Mais d’un autre côté, ça m’a fait ouvrir les yeux sur ce qu’était la vraie vie. Il y a eu aussi les Fêtes de Bayonne… Je me suis dit, c’est fantastique, car j’étais un peu bridé avec le centre. Puis, au bout d’un moment, bon, Jo, soit tu continues à travailler, soit tu profites un peu comme tu fais là. Mais par contre, tu peux oublier le foot. »

Ces deux-là comptent bien poursuivre l’aventure ensemble, eux qui ont prolongé jusqu’en 2026 et qui réfléchissent à « peut-être monter un truc ensemble » dans leur après-carrière. Pas étonnant, au vu de leur proximité : « Dès la première année, on a fait des voyages ensemble. Nos petits ont grandi ensemble. Nos femmes sont tout le temps ensemble. »

Dans quinze ans, les retrouvera-t-on au golf ensemble, à la Blanc-Kombouaré ?

