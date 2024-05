Reims s’impose en fin de match face à Boulogne-sur-Mer en amical

C’était LE match de ce vendredi.

Tandis que la rencontre qui devait l’opposer à l’Olympique de Marseille ce week-end a été déplacée à cause du parcours européen des Phocéens, le Stade de Reims a tout de même organisé un match amical ce vendredi pour garder le rythme. Mais également pour que Samba Diawara, qui vient de remplacer Will Still à la tête des Marnais, puisse avoir une meilleure idée de son groupe. C’est Boulogne-sur-Mer, leader du groupe C de National 2, et déjà promu en National la saison prochaine, qui est venu jouer le rôle du sparring-partner dans un stade Auguste-Delaune à huis clos. Les Boulonnais ont tenu tête mais se sont finalement inclinés 3-2.

⏱ 90’ [3-2] 🏁 C'est terminé ! Nos Rouge et Blanc s'imposent d'une longueur cet après-midi face à l'US Boulogne en amical ! 🔴⚪️#GoSDR pic.twitter.com/1KOAZTJbtz — Stade de Reims (@StadeDeReims) May 3, 2024

Oumar Diakité a ouvert le score pour les Rémois, avant que Benjamin Stambouli ne redonne l’avantage aux siens juste après la pause. Là encore, les visiteurs sont parvenus à égaliser, mais ont cédé à dix minutes du terme sur une frappe de Yaya Fofana. Pour son premier match, Diawara a effectué onze changements, dont sept à la pause, histoire de donner du temps de jeu à tout le monde. Reims reste sur trois défaites consécutives et n’ont pris que deux points sur leurs cinq derniers matchs.

Prochain rendez-vous à Brest le 10 mai.