Kylian Mbappé assiste à Maroc-Mali avec le maillot d’Hakimi

Kylian Mbappé assiste à Maroc-Mali avec le maillot d&rsquo;Hakimi

Deux frères.

Probablement déçu de ne pas être la personnalité préférée des Français, Kylian Mbappé a assisté comme prévu au choc Maroc-Mali ce vendredi au stade Prince-Moulay-Abdellah de Rabat. L’international français s’est affiché avec le maillot des Lions de l’Atlas floqué Achraf Hakimi, son ex-coéquipier au PSG et ami proche qui n’a toujours pas joué la moindre minute dans cette CAN 2025.

Une ovation pour le « Kyk’s »

Apparu brièvement sur les écrans géants, l’attaquant du Real Madrid a été chaleureusement applaudi par le public. Le capitaine des Bleus, en vacances avec sa famille, devrait rester au Maroc jusqu’au 29 décembre prochain, date de la reprise de l’entraînement pour les Merengues.

On espère que cela permettra à Achraf de guérir plus vite.

Malgré sa blessure, Romain Saïss est toujours présent dans le groupe marocain

