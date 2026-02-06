S’abonner au mag
Vous n’entendrez pas Grégoire Margotton cet été

JF
À force d’être son sosie vocal, Xavier Domergue a fini par prendre le spot à Grégoire Margotton. Alors que les fans des Bleus sont habitués depuis plusieurs années à alterner entre TF1 et M6 pour regarder jouer les Bleus lors des grandes compétitions internationales, voilà que les téléspectateurs n’auront plus à se soucier de la chaîne de diffusion pour le Mondial de cet été.

En effet, M6, qui possède 54 des 104 matchs de la compétition, le reste étant encore à distribuer, a décidé de ne pas revendre une partie de ses lots et donc de diffuser l’entièreté des rencontres qu’elle possède, avec notamment Xavier Domergue et Ophélie Meunier aux manettes. Une décision qui touche en premier lieu TF1, habituel codiffuseur parmi les chaînes gratuites, et qui pouvait espérer racheter une petite quinzaine de parties.

Des audiences et des pubs

Auprès de L’Équipe, le président du groupe M6, David Larramendy, a confirmé la nouvelle : « Le groupe est très heureux de diffuser la Coupe du monde 2026, tous les Français seront rassemblés devant leurs écrans pour suivre les 54 matchs sur M6 et M6+. » Ce choix pourrait rapporter gros à la chaîne, puisqu’au-delà de concentrer les audiences, alors que les droits avaient été acquis il y a bientôt deux ans, voilà maintenant qu’elle peut commercialiser ses spots de pub.

Avec l’arrivée des pauses fraîcheur obligatoires, ces espaces vont voir leur nombre augmenter drastiquement, alors préparez-vous à voir défiler les pubs « Comme j’aime » ou « Point S » pendant les matchs. Pour donner un ordre d’idée, une finale des Bleus, et les cachets pourraient rôder autour des 400 000 euros, sans même parler d’une séance de tirs au but (500 000). Et comme la bande de DD aime bien aller en finale…

Reste que si le duo Liza-Margotton veut donner des nouvelles ou se lancer sur YouTube pour suivre la compétition, promis, on montera dans le train !

