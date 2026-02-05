Coupe de France : un gros choc en quarts !

C’est Monaco ou Strasbourg qui doit se sentir chanceux. Car au jeu du tirage au sort, réalisé ce jeudi pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France, l’ASM ou le RCSA affrontera le seul club qui n’évolue pas dans l’élite : Reims, pensionnaire de Ligue 2. Par contre, Lyon et Lens peuvent l’avoir mauvaise : les deux équipes, qui figurent parmi les meilleures du pays, vont se défier.

Les affiches des 𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 sont là ! 🏆🔥 Alors, contents du tirage ? 😄 Quel est le match que vous attendez le plus ? 👀#CDFCA pic.twitter.com/UMhthiVpPv — Coupe de France Crédit Agricole (@coupedefranceCA) February 5, 2026

Et les deux autres rencontres prévues, alors ? L’Olympique de Marseille recevra Toulouse, tombeur d’Amiens sur la plus courte des marges en huitièmes, alors que Nice se déplacera sur la pelouse de Lorient. Toujours pas de trace du Paris Saint-Germain, en revanche…

