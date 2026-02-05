S’abonner au mag
Coupe de France : un gros choc en quarts !

C’est Monaco ou Strasbourg qui doit se sentir chanceux. Car au jeu du tirage au sort, réalisé ce jeudi pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France, l’ASM ou le RCSA affrontera le seul club qui n’évolue pas dans l’élite : Reims, pensionnaire de Ligue 2. Par contre, Lyon et Lens peuvent l’avoir mauvaise : les deux équipes, qui figurent parmi les meilleures du pays, vont se défier.

Et les deux autres rencontres prévues, alors ? L’Olympique de Marseille recevra Toulouse, tombeur d’Amiens sur la plus courte des marges en huitièmes, alors que Nice se déplacera sur la pelouse de Lorient. Toujours pas de trace du Paris Saint-Germain, en revanche…

Endrick a son avis sur les comparaisons avec Karim Benzema

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

