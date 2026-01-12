Exploit fou, le Paris FC sort le PSG de la Coupe de France

En manque cruel d’efficacité, le PSG s’est incliné sur sa pelouse face au Paris FC et prend déjà la porte en Coupe de France (0-1). On attendait un derby sans histoire du lundi soir, finalement, le PFC a redonné espoir à tous ceux qui espèrent encore gagner la compétition et écrit une très belle page de son histoire.

PSG 0-1 PFC

But : Ikoné (74e) pour la team Jean-Bouin

Huit jours après un premier affrontement depuis des lustres en Ligue 1, le PSG et le PFC remettaient ça au Parc des Princes, en Coupe de France cette fois-ci. Dans une soirée marquée par les adieux au foot de Mamadou Sakho, on a cette fois-ci eu droit à une sacrée surprise, puisque ce sont les visiteurs, promus en Ligue 1, les outsiders du Paris FC qui sont venus s’imposer chez leurs voisins, grâce à un but de l’ancien titi Jonathan Ikoné (0-1). La Coupe de France est plus indécise que jamais désormais, alors que pour le PFC, cette victoire ressemble autant à un hold-up qu’à une juste récompense d’un long travail de courbage d’échine, couplé à une performance énorme d’Obed Nkambadio dans les buts.

Lundi soir, ça devrait être canapé

Alors que les locaux se remettent certainement encore d’un voyage inutile mais victorieux au Koweït, ce sont pourtant bien eux qui mettent le pied sur le ballon d’entrée de jeu. Sauf qu’avoir le ballon pour ne pas en faire grand-chose, ça ne sert à rien, alors il faut bien mettre un petit coup d’accélérateur après 10 minutes, histoire de voir Bradley Barcola commencer les vendanges et Vitinha tenter d’inscrire le but de l’année dès la mi-janvier d’une demi-volée précédée de petits jongles sur place.

Merci Sakho ! Le meilleur pour la suite ! ❤️💙 pic.twitter.com/D3APyHkH4z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 12, 2026

Sur la pelouse, ça se confirme rapidement que les matchs le lundi soir, c’est une mauvaise idée, mais le PSG pousse tout de même, histoire de mettre la pression sur son voisin. Pas de bol, Barcola est dans un mauvais soir, tout le contraire d’Obed Nkambadio, déjà en grande forme. C’est tout le problème du tenant du titre, puisque malgré un jeu qui prend en rapidité, les Rouge et Bleu ont un gros problème de finition, que ce soit Barcola une nouvelle fois, ou Senny Mayulu, maladroit dans la surface. Mi-temps, 0-0, et ce lundi soir ressemble… à un mauvais lundi soir pour tout le monde.

Nkambad’or

Au retour des vestiaires, le PFC tente le coaching rapide, avec notamment l’entrée d’Illan Kebbal, histoire d’un peu moins souffrir et de gagner en qualité technique. Pour autant, c’est toujours la même histoire sur le terrain, avec un PSG qui alterne entre gros temps fort et ronronnements, face à une équipe qui attend la bonne occasion en contre. Les occasions s’enchaînent toutefois, avec un nouveau gros raté de Barcola et surtout un Nkambadio qui fait le show, devant Gonçalo Ramos, Warren Zaïre-Emery, Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, entré en jeu.

⚽ #CDFCA｜🤯 JONATHAN IKONÉ OUVRE LE SCORE POUR LE PARIS FC ! LE PSG EST MENÉ À DOMICILE ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/VptWnlnN3Z - pic.twitter.com/xX9Y4yn8Lj — francetvsport (@francetvsport) January 12, 2026

À force de jouer à la muraille sur sa ligne, le natif du 14e est récompensé lorsqu’il voit ses coéquipiers ouvrir le score sur leur deuxième tir cadré du match ! Bien décalé par Kebbal, Jonathan Ikoné, un ancien titi, lui aussi sorti du banc, trouve le fond du but et crée la surprise (0-1, 74e). Paris est sonné et doit désormais taper contre un bus qui a déjà rempli une bonne moitié de sa mission du soir. Les vagues s’enchaînent, Zaïre-Emery trouve même la barre, mais rien n’y fait, au terme d’une soirée où il aura absolument tout manqué face au but, le tenant du titre prend déjà la porte, pour la première fois à ce stade depuis 2014 ! Côté PFC, la fête risque d’être très belle ce soir, pour le plus gros coup du club depuis le début de saison ! Et si la rivalité démarrait vraiment ce soir ?

PSG (4-3-3) : Chevalier – Zaïre-Emery, Beraldo, Zabarnyi, Pacho (Mendes, 64e) – Mayulu (Doué, 64e) , Vitinha, Ruiz – Barcola, Ramos, Kvaratskhelia (Dembélé, 64e). Entraîneur : Luis Enrique.

PFC (5-4-1) : Nkambadio – Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Ollila (De Smet, 46e) – Gory (Ikoné, 40e) , Lopez, Camara, Cafaro (Koleosho, 61e) – Geubbels (Kebbal, 46e). Entraîneur : Stéphane Gilli.

Le PSG perd et tout le monde gagne