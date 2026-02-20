Pablo Pagis et Théo Le Bris racontent leur complicité

À la page, et avec brio. Si le FC Lorient performe autant cette saison, il le doit notamment à Pablo Pagis (7 buts en 23 matchs de Ligue 1) et à la révélation Théo Le Bris, repositionné en piston droit. Les deux compères, formés au club, se sont affirmés au fil des matchs, devenant des pierres angulaires du jeu audacieux des Bretons.

Dans un entretien croisé accordé à L’Équipe, le duo lorientais est revenu sur leur soutien mutuel, mais aussi sur les difficultés surmontées pour s’imposer dans un effectif versatile. « Pablo a eu besoin de passer par des prêts en Ligue 2 pour vraiment s’affirmer, commente le neveu de Régis Le Bris. La frustration était plus sur lui parce qu’il ne jouait pas. Forcément, il y avait besoin d’être là pour lui. Je pense que c’est ce que j’ai fait. Quelques années plus tard, c’est moi qui me suis retrouvé dans une situation un peu plus compliquée avec moins de temps de jeu et lui qui commençait à exploser. Il a été là pour moi aussi. »

Des concurrents qui n’en sont plus

Après avoir gagné en expérience, l’heure est venue de s’imposer à la maison. Mais la saison dernière, un léger désagrément contrarie Pagis et Le Bris : leur concurrence. Problème résolu aujourd’hui, puisque le second est descendu d’un cran sur le terrain.

« On était en concurrence l’année dernière, il était un peu au poste où je suis maintenant, explique le meilleur finisseur du FCL cette saison. C’est vrai qu’il a toujours eu le problème de changer de poste régulièrement, et cette année, c’est bien, je suis content pour lui qu’il puisse enchaîner à un poste. C’est bien. Il m’a laissé tranquille sur mon poste ! »

Les Merlus pointent aujourd’hui à la 9e place et embêtent les gros poissons de Ligue 1 : bonne pêche !

