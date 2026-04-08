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Pantaloni a pris une décision quant à son avenir à Lorient

TC
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Pantaloni a pris une décision quant à son avenir à Lorient

Chauve qui peut. Comme nous l’évoquions ce mardi, Olivier Pantaloni va bien quitter le FC Lorient à la fin de la saison. Il l’a annoncé lui-même au quotidien Ouest France ce mercredi. Son départ peut en appeler d’autres, et notamment celui de son adjoint, Yannick Cahuzac, qui pourrait suivre le même chemin.

Un manque de confiance de ses dirigeants

Arrivé en 2024 juste après la relégation du club en Ligue 2, le technicien de 59 ans a évoqué une raison essentielle : « la défiance des dirigeants, depuis que je suis arrivé ». Preuve de ce manque de confiance, une « clause de résiliation protégeant le club » dans la proposition de prolongation donnée à l’ancien Ajaccien. C’est également la non-proposition d’une renégociation entre le club et Olivier Pantaloni juste après la remontée en Ligue 1 qui a provoqué chez lui « beaucoup de déception ».

Attention à ne pas se retrouver sans Pantaloni ni culotte.

Du mouvement sur le banc du FC Lorient ?

TC

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