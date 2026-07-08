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Le budget colossal de la FIFA pour soutenir Infantino sur Instagram

JD
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Le budget colossal de la FIFA pour soutenir Infantino sur Instagram

Influenceur XXL. Comme les clubs professionnels et la plupart des joueurs actuels, Gianni Infantino n’aime pas les médias et utilise ses propres canaux de communication pour propager sa bonne parole. A cette différence près que le président de la FIFA dispose d’un budget colossal pour faire passer ses messages. C’est en tout cas ce que révèle une enquête du magazine d’investigation norvégien Josimar.

Selon le média, la FIFA a signé un contrat d’une valeur estimée à un peu moins de 3 millions d’euros avec l’agence de communication Ten Toes Media. Cette dernière, qui comptait des clients aussi divers que l’UEFA, Arsenal et Harry Kane dans son portefeuille, est chargée de gérer les réseaux sociaux de l’instance (LinkedIn, Instagram, Facebook et X) et de Gianni Infantino sur la période mars 2025-décembre 2026.

Des millions contre des likes

Le deal de 22 mois entre les deux parties vise à « préserver l’image de la FIFA et de son président et à accroître la visibilité de l’organisation ». La communication de l’instance doit quant à elle être « conforme à la vision du président », qui compte aujourd’hui 4,9 millions d’abonnés sur Instagram.

Pour ce faire, deux personnes, basées dans des « zones-clés » que sont l’Europe et l’Asie, travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur les comptes dont l’agence à la charge. Josimar révèle également que « deux gestionnaires de médias sociaux sont présents pour veiller à ce qu’Infantino soit bien mis en valeur sur Instagram », au Brésil et au Japon.

C’est sûr qu’avec un soutien pareil, pas besoin de faire des six-sevens pour gratter quelques likes en plus.

Bon sang, arrêtez avec vos courses d’élan farfelues !

JD

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