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Nice assigne Grégory Lorenzi en justice

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Nice assigne Grégory Lorenzi en justice

Les Niçois ne comptent vraiment pas lâcher l’affaire. Ce mercredi, le président du club des Alpes-Maritimes, Maurice Cohen, a annoncé en conférence de presse que l’OGC Nice allait assigner en justice Grégory Lorenzi après son faux bond aux Azuréens. Une menace brandie depuis plus d’un mois par les Aiglons, qui ont donc joint les actes à la parole. Aujourd’hui directeur sportif de l’OM après son passage à Brest, le Corse ne commence pas son expérience marseillaise de la meilleure des manières.

« Il avait signé son contrat et il a changé d’avis »

« Le club veut se faire respecter. Nous, on ne nous fait pas de cadeaux », a lâché Cohen. Le dirigeant niçois reproche à Lorenzi d’avoir signé son contrat avec Nice avant de finalement changer d’avis. « On a décidé de l’assigner au tribunal. On va passer au mois de septembre la première audience », a-t-il ajouté.

Personne n’aime se faire poser un lapin. Nice non plus.

Nice déterminé à contrecarrer les plans de l’OM ?

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