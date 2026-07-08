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L’OL lance parfaitement sa saison

ABS
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L’OL lance parfaitement sa saison

Lyon se paie Mâcon. Ce mercredi matin, les Lyonnais signaient leur grand retour avec un premier amical face au club de National 2. Les joueurs de Paulo Fonseca n’ont pas chômé en l’emportant 5-2, grâce notamment à un triplé de Rémi Himbert. Deux onze différents ont été alignés par le coach portugais, avec un renouvellement total entre les joueurs. On notera également la présence des trois nouvelles recrues de l’OL en ce début de mercato : Bidstrup, Ouédgraogo et Duranville.

Horizon Ligue des champions

Les Lyonnais vont enchaîner les matchs amicaux ces prochaines semaines. Ils recevront le Servette FC le 15 juillet prochain avant de se déplacer à Séville le 28, pour jouer contre le Betis. Toutes ces belles rencontres permettront aux Gones de préparer leur entrée en lice en Ligue des champions, prévue le 4 août pour le troisième tour préliminaire.

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ABS

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