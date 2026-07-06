L’OL garde son âme

Un ouf de soulagement s’est fait entendre dans toute la France. Les supporters de l’OL s’inquiétaient de ne pas voir Corentin Tolisso prolonger à un an de la fin de son contrat, mais c’est désormais chose faite. À bientôt 32 ans, le milieu de terrain a signé pour deux saisons supplémentaires, se projetant ainsi jusqu’en 2029.

Objectif titre

« C’était une évidence pour moi de poursuivre l’aventure avec mon club de cœur », a-t-il assuré dans le communiqué de l’OL, tandis qu’une vidéo émouvante a été publiée sur les réseaux sociaux. Arrivé en 2007, l’international français a tout connu avec les Gones : bataille pour le titre en Ligue 1, épopée européenne, départ et retour comme un roi, puis statut de cadre à assumer. Il y a quand même un sentiment d’inachevé « J’ai toujours la même ambition : gagner un trophée avec l’OL et tout faire pour ramener le club en Ligue des champions », a-t-il fait savoir.

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Après une nouvelle saison bouclée dans la peau d’un indéboulonnable, Tolisso veut continuer de jouer les grands frères. « Porter ce maillot et être le capitaine de cette équipe est une grande fierté. J’aime le rôle que j’occupe au sein du groupe, aussi bien sur le terrain qu’auprès des plus jeunes. »

C’est normal que « Coco » soit un vrai papa poule.

L’OL continue de se renforcer sur le mercato