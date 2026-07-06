La LFP a refusé de reporter le premier match de l’OL

Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Dans la perspective d’un potentiel barrage de Ligue des champions (s’il passe le 3e tour préliminaire), l’Olympique lyonnais a demandé le report du premier match de championnat de la saison prévu le 22 août contre Toulouse, selon L’Équipe. En effet, la rencontre est prévue entre les deux matchs de l’hypothétique barrage que pourrait disputer le club rhodanien.

Réponse négative

Contrairement à d’autres écuries qui avaient eu droit à un traitement de faveur la saison passée, la LFP a fermé la porte à cette idée, toujours selon le quotidien sportif. Le verdict a été rendu ce lundi par le conseil d’administration de la Ligue, réuni en visio.

Dans les grandes lignes, l’instance n’a pas franchement envie de faire le baptême de la saison avec une journée à trou pile au moment où Ligue 1+ s’apprête à diffuser l’intégralité des rencontres.

Bref, ça choque qui ?

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