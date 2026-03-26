Lens-PSG officiellement reporté par la LFP

Après Nantes, Lens est la nouvelle victime des reports. Ce jeudi matin, le conseil d’administration de la LFP se réunissait autour du possible report de Lens-PSG, match de la 29e journée de Ligue 1 initialement prévu le 11 avril prochain. À l’issue de cette réunion, la Ligue de football professionnel a officialisé le report selon les informations de RMC Sport. Ce choc au sommet du championnat se disputera donc à une date ultérieure pour que le Paris Saint-Germain prépare au mieux son quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool.

Lens lésé

Depuis plusieurs jours, le board lensois et son entraîneur Pierre Sage avaient pourtant déclaré publiquement être contre le report de cette rencontre décisive dans la course aux titres pour les Sang et Or. « Nous, de base, on n’est pas d’accord », avait tranché le technicien. Il avait aussi mis le PSG face à ses responsabilités en déclarant « que c’est un club très performant, qui est dans beaucoup de compétitions et qu’ils connaissent aussi les contraintes ». De son côté, le PSG avait demandé ce report en début de semaine. Le président lensois Joseph Oughourlian a assisté au CA ce jeudi matin, mais n’a pas eu la possibilité défendre la position de ce club car il n’est pas un membre du conseil d’administration de la LFP.

Brest-Strasbourg aussi reporté

Histoire de suivre cette logique implacable jusqu’au bout, la LFP a aussi reporté la rencontre Brest-Strasbourg, décalée en raison du quart de finale de Ligue Conférence de la bande à Gary O’Neil contre Mayence.

Si Paris ne se qualifie pas contre Liverpool dans ces conditions…

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