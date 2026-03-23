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Le PSG et Strasbourg demandent le report d’un match

TB
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Le PSG et Strasbourg demandent le report d’un match

Le match du titre en danger ? Comme pour la réception de Nantes lors du tour précédent, le PSG a demandé le report de son match de Ligue 1 programmé entre les deux quarts de finale de Ligue des champions face à Liverpool, selon les informations de L’Équipe. Soit un déplacement à Lens qui fait saliver tout l’Hexagone. Cette fois, le club de la capitale est rejoint dans son combat par Strasbourg, qui a fait parvenir la même demande pour sa rencontre à Brest, prévue entre ses deux chocs contre Mayence en Ligue Europe Conférence.

La LFP décidera ce jeudi

Si le RC Lens, et notamment son entraîneur Pierre Sage, a déjà exprimé publiquement leur opposition à un tel report, la LFP est souveraine sur le sujet et pourrait décider d’accéder aux requêtes parisienne et strasbourgeoise malgré tout. Toujours selon L’Équipe, un conseil d’administration doit se tenir ce jeudi matin pour en décider. Les deux matchs pourraient être reprogrammés le mardi 12 ou mercredi 13 mais, dernières dates disponibles, entre les deux dernières journées de championnat. Ce qui bouleverserait forcément la course au titre, ainsi que celle pour les places européennes.

Les reports de la honte ?

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