Diego Simeone s'exprime sur le cas Julián Alvarez

Álvarez va devoir faire le mur. Pendant la Coupe du monde, Julián Álvarez a annoncé son désir de quitter l’Atlético de Madrid cet été. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone est sur le dossier et souhaiterait recruter le champion du monde argentin. Problème et pas des moindres : les Colchoneros ne souhaitent pas laisser partir leur avant-centre.

« La volonté du club est claire, seulement, on veut donner une réponse aux gens et au président du Barça. Je n’ai aucun doute que l’Atlético soit le meilleur lieu du monde pour Julian et qu’il est l’avant-centre parfait pour l’Atlético de Madrid », déclarait à ce sujet le patron du club Miguel Angel Gil en juillet. Présent à Séoul en conférence de presse à la veille d’un match amical contre Manchester City, Diego Simeone en a rajouté une couche.

« Nous sommes très satisfaits de Julián »

Dans des propos rapportés par Marca, le Cholo assure que « la situation est très claire » puisque le club « a pris une décision que Miguel Ángel a très bien expliquée. » D’après l’entraîneur de l’Atlético, « nous sommes très satisfaits de Julián et, sur le plan sportif, nous l’aiderons à poursuivre sa progression, à continuer de s’améliorer et à nous rendre tout ce qu’il nous a apporté ces deux dernières années.»

L’Atlético est en train de tisser une toile d’araignée autour de l’Araña.

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