Le PSG enregistre quatre retours de marque

Le PSG poursuit sa prépa. Ce samedi 8 août, le Paris Saint-Germain affronte Manchester United en match amical à Göteborg en Suède. Pour cette dernière rencontre de préparation avant la finale de Supercoupe de l’UEFA contre Aston Villa le 12 août, Luis Enrique a convoqué Vitinha, Nuno Mendes, João Neves et Marquinhos, de retour de vacances après la Coupe du monde.

Certains mondialistes ne sont pas encore au rendez-vous

Achraf Hakimi, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Lucas Digne et Warren Zaïre Emery ainsi que le champion du monde Fabián Ruiz sont absents. Ces internationaux rejoindront l’effectif du club de la capitale dans les prochains jours, tout comme le nouvel arrivant Maghnes Akliouche, pas encore disponible pour ce match amical face à Manchester United. Comme face à Majorque, le groupe parisien est composé de nombreux jeunes de l’académie comme Abdou Fanné-Dramé, Axel Koukaba ou encore Paul Bourdin.

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Aux titis de construire quelque chose au pays d’IKEA.

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