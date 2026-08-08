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Un ancien Lyonnais se blesse encore

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Un ancien Lyonnais se blesse encore

Spoiler : ce n’est pas Yoann Gourcuff. Arrivé à l’Heracles Almelo en D2 néerlandaise l’été dernier, Jeff Reine-Adelaïde avait été victime de la troisième rupture des ligaments croisés de sa carrière dès son premier match officiel. Après un an sans jouer, l’ancien lyonnais retrouvait les terrains ce vendredi pour la première journée de championnat face à Venlo. Un retour entaché par une nouvelle blessure…

Rebelote

Titulaire au coup d’envoi, Reine-Adelaïde a subi une tuile : à la 20e minute, le numéro 11 d’Heracles est sorti, blessé au tendon d’Achille. « Il a ressenti une douleur au tendon d’Achille, c’est donc vraiment très ennuyeux. Pas seulement pour lui, mais pour nous tous », indiquait son entraîneur Vincent Heilmann au micro d’ESPN après le coup de sifflet final. La durée d’indisponibilité de Jeff Reine-Adelaïde n’a pas encore été communiquée.

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