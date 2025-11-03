S’abonner au mag
  • Eredivisie
  • J11
  • Heracles Almelo-PEC Zwolle (8-2)

La lanterne rouge d’Eredivisie colle huit buts pour se relancer

KM
La lanterne rouge d’Eredivisie colle huit buts pour se relancer

Quoi de mieux pour relancer une saison ?

Ce dimanche, la lanterne rouge du championnat d’Eredivisie, Heracles Almelo, accueillait Zwolle sur sa pelouse. Avec trente buts encaissé en dix matchs dont une humiliation à domicile sur le score de 7-0 le 19 octobre dernier contre Feyenoord, l’équipe de Jeff Reine Adélaide (blessé), a profité la 11e journée pour enregistré sa deuxième victoire de la saison, en étrillant Zwolle sur sa pelouse sur le score de 8-2. Un carton à la valeur de trois points et de belles scènes de liesses à la fin de la rencontre.

Jizz Hornkamp, le héros du jour

Pourtant tout avait si mal débuté, comme souvent. Heracles n’a pris que neuf minutes avant de récupérer le ballon dans ses filets, après une réalisation de Kai de Rooij. Survoltés par la belle ambiance du Asito Stadion, les joueurs d’Almelo se sont rapidement mis la tête à l’endroit, notamment grâce à leur attaquant Jizz Hornkamp, auteur d’un triplé en 32 minutes de jeu.

Avec ce succès, Heracles revient à trois points de son adversaire du jour et à deux points de son premier concurrent Telstar, mais reste dernier du championnat néerlandais.

Bah quoi, tout le monde ne s’appelle pas le FC Metz.

Le cauchemar continue pour Jeff Reine-Adelaïde

KM

