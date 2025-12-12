S’abonner au mag
Le discours alarmiste d'Anthony Lopes sur la situation du FC Nantes

L’état d’urgence.

En s’inclinant sur la pelouse d’Angers (4-1), ce vendredi soir, le FC Nantes a enchaîné un troisième revers d’affilée et un septième match de rang sans connaître le goût de la victoire, la dernière remontant à fin octobre contre le Paris FC.

Lopes attend du renfort au mercato

« On n’a pas vu une équipe qui voulait se maintenir, il va falloir se remettre la tête à l’endroit, pestait Anthony Lopes au micro de Ligue 1+ après la rencontre. On est dans l’urgence extrême. On n’a pas mis assez d’impact physique pour espérer quoi que ce soit. »

Les mêmes constats semaine après semaine, alors que le FCN a montré la porte à Luis Castro pour nommer Ahmed Kantari. Un électrochoc qui n’a pas suffi à rendre optimiste Lopes, interrogé par Paul-Georges Ntep sur la suite : « Pour être franc, sincèrement, il va falloir du monde. Je ne sais pas si en restant comme ça, on va réussir à faire quoi que ce soit. Je préfère être clair, mettre les pieds dans le plat. Tout le monde est conscient au club qu’on a besoin d’expérience, ça n’avait pas pu se faire il y a quelques mois. On va avoir besoin de joueurs qui connaissent la Ligue 1 pour aller chercher plein de points, car c’est ce qu’il faudra. »

Sinon, les Kita peuvent toujours essayer de changer de coach. Pour voir !

Angers surclasse Nantes sans forcer

