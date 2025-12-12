S’abonner au mag
Luis Enrique explique pourquoi il ne parle jamais d’arbitrage

Luis Enrique explique pourquoi il ne parle jamais d’arbitrage

Silence radio.

À l’inverse de beaucoup d’acteurs du football français, Luis Enrique ne passe presque jamais au bureau des plaintes sur les questions d’arbitrage. Pas de grosse colère, pas de SMS à Alexander Čeferin. Au mieux, un petit mot lorsque son gardien se fait arracher la joue par un crampon ou prend un gros tacle sur la cheville.

Un sujet dont il aimerait pouvoir parler, mais son expérience lui impose de faire autrement« Je suis vieux dans le football, et il y a très longtemps que j’ai décidé de ne pas parler de ça », a témoigné le coach espagnol en conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement à Metz.

Une technique à l’entraînement du PSG

« J’aimerais parler et montrer ce que je pense, mais je préfère montrer à mes joueurs qu’il faut être concentré sur des choses que nous pouvons contrôler, a-t-il ajouté. C’est plus positif pour moi que de parler chaque semaine sur l’arbitre. »

Mi-septembre, le capitaine Marquinhos avait révélé que son entraîneur utilisait une technique particulière : « Pour nous apprendre à ne jamais contester les décisions de l’arbitre, il fait exprès de siffler les mauvaises décisions à l’entraînement. »

Le coach parisien laisse ce job à un autre Luis.

Le Parc des Princes, au centre du jeu politique

