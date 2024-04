Luis Campos très en colère contre l’arbitrage à la mi-temps d’OM-PSG

Personne n’est content.

Le Classique remporté par le PSG au Vélodrome dimanche soir a largement fait débat en raison de deux décisions litigieuses prises par M. Bastien. À commencer par l’expulsion de Lucas Beraldo à quelques minutes de la mi-temps, qui a déclenché la colère de Luis Campos. Alors que les acteurs regagnaient les vestiaires pour la pause, le directeur sportif parisien s’en est pris à Marc Bollengier, quatrième arbitre de la rencontre. « L’arbitre n’a même pas sifflé, c’est vous ! », s’emporte-t-il notamment, sous le regard de certains joueurs.

Une décision polémique sur laquelle l’arbitre principal, Benoît Bastien, s’est expliqué après la rencontre au micro de Prime Video : « C’est anéantissement d’une occasion nette de but, le critère n°1, c’est la position des défenseurs en capacité d’intervenir. Au moment de la faute, la dynamique de l’action vers la profondeur et la capacité qu’a le joueur offensif à pouvoir continuer l’action sont les critères qui permettent de dire qu’il y a une occasion nette de but qui a été stoppée. »

