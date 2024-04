Brest, Villas-Boas, Lacroix : ce qu'il faut retenir du week-end

Le match qui nous a rendu “chokbar” ce week-end

Jusqu’au bout de cette saison 2023/2024, le Stade Brestois 29 a décidé de déverser des litres et des litres d’émotions. Chez son voisin rennais, la troupe d’Eric Roy est encore une fois passée par tous les états possibles pour finalement s’imposer 5-4 à la 97e minute grâce à un coup de casque de Lilian Brassier. Un derby enlevé et finalement gagné par le SB29 qui est d’ores et déjà assuré de disputer une compétition européenne l’an prochain pour la première fois de son histoire. Pour le SRFC en revanche, si la belle victoire de Lyon face à Monaco n’est pas une bonne nouvelle, le succès de l’OM face à Lens grâce à Aubameyang laisse un très mince espoir aux hommes de Julien Stéphan. Ah, et sinon, le PSG est sacré champion de France pour la douzième fois de son histoire.

🔴 𝗕𝗥𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟'𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘, ⚪ 𝗕𝗥𝗘𝗦𝗧 𝗘𝗡 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 ! pic.twitter.com/zSwLVg0Rxo — Stade Brestois 29 (@SB29) April 28, 2024

La fin de règne du week-end

En l’espace d’un mois, la last dance de Jürgen Klopp à Liverpool a pris des allures de cauchemar. Outre l’élimination en Ligue Europa face à l’Atalanta en quart de finale, les Reds ont complètement dit adieu au titre de champion d’Angleterre ce samedi en ne pouvant pas faire mieux qu’un simple nul à Londres du côté de West Ham (2-2). Une nouvelle désillusion synonyme d’adieu au titre, qui a même donné lieu à une explication musclée en plein match entre Klopp et Mo Salah. En ce qui concerne la première place, la lutte fera rage jusqu’au bout – sans Liverpool – entre Arsenal et Manchester City. Les Gunners gardent pour le moment les commandes suite à leur victoire dans le derby face à Tottenham, mais les Citizens suivent le rythme et ne sont qu’à un point avec un match de retard. On connaît ce scénario…

Le grand malade du week-end

On a bien du mal à croire que le Borussia Dortmund est en demi-finale de la Ligue des champions. Avant de recevoir le PSG ce mercredi, les protégés d’Edin Terzić se sont bien gaufrés du côté de Leipzig avec, en prime, une sortie sur blessure de Mats Hummels et une actuelle cinquième place au classement qui ne lui garantit pas de retrouver la C1 de sitôt.

En ce qui concerne les deux autres contenders qui s’affronteront la veille dans la plus belle des compétitions, les coiffeurs du Real ont fait le boulot face à la Real Sociedad tandis que le Bayern a pu compter sur Harry Kane pour se défaire de l’Eintracht Francfort. Malgré un joli but du futur attaquant à 90M d’euros que va recruter le PSG dans deux ans : Hugo Ekitike.

Les adieux du week-end

Ils viennent d’Italie, d’Espagne et d’Angleterre et ont dit bye-bye à l’élite ces dernières 72h. Tout a commencé dans la Botte vendredi soir, avec la relégation officielle de la Salernitana sur la pelouse du promu Frosinone (3-0). Malgré Benoît Costil, qui était titulaire chez les Granata. L’ancienne écurie de Franck Ribéry a été imitée par Almería, une seule victoire et quatorze points au compteur, qui regrettera certainement longtemps ce scénario invraisemblable au Bernabéu. Pour compléter le trio des cancres, Sheffield United a fait des pieds et de mains pour faire partie de la bande. Une claque à Newcastle a officialisé le retour en Championship des Blades. « Welcome back », c’est bien comme ça qu’on dit outre-Manche ?

Le banger du week-end : Maxence Lacroix

Tout juste annoncé dans le viseur de plusieurs anglais pour la saison prochaine, Maxence Lacroix a eu la bonne idée de s’illustrer avec son club du Vfl Wolfsburg. Comment ? En envoyant un joli missile dans la lunette de Noah Atubolu, le portier de Fribourg, au début du temps additionnel pour offrir trois points précieux aux Loups allemands dans la lutte pour le maintien. Lacroix et la bannière.

#EXFCSM ➡️ Maxence Lacroix a inscrit un MISSILE ce week-end avec Wolfsbourg, pour offrir le maintien à son équipe.🫡 Un des buts de la saison ? pic.twitter.com/DCdikxA2uq — La Zone Soch’ (@LaZoneSoch) April 28, 2024

