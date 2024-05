Leverkusen ne fait qu'une bouchée de Bochum

Bochum 0-5 Leverkusen

Buts : Schick (41e), Boniface (45e+2, SP), Adli (76e), Stanišić (86e) et Grimaldo (90e+3) pour le Bayer

Expulsion : Passlack (15e) côté Bochum

Ils ne lâcheront pas une miette.

Le titre de champion déjà acquis, le Bayer Leverkusen avait une mission plutôt symbolique à remplir ce dimanche soir : atteindre la barre des 50 (oui, 50 !) matchs consécutifs sans défaite. Sans trembler un seul instant, les hommes de Xabi Alonso y sont parvenus sur la pelouse de Bochum, rapidement réduit à dix et limité dans ses ambitions (0-5). En effet, Felix Passlack a prématurément laissé ses coéquipiers en infériorité, pour une intervention coupable en tant que dernier défenseur (15e). Ce qui a donné une marge de manoeuvre supplémentaire au Bayer pour opérer, et à Patrik Schick de sortir de sa boîte sur une belle volée du gauche (41e), avant de voir Victor Boniface transformer un penalty obtenu par Nathan Tella (45e+2).

En seconde période, Alonso a beaucoup fait tourner, et Amine Adli a sorti son épingle du jeu d’une jolie tête sur corner (76e), quelques minutes après son entrée. Josip Stanišić a corsé l’addition d’une frappe du droit assez étrange (86e), avant de se muer en passeur décisif dans le temps additionnel. Au bout d’une contre-attaque, le Croate a servi sur un plateau Alejandro Grimaldo, qui n’a plus eu qu’à pousser le ballon dans un but vide, la défense des locaux étant totalement aux abois (90e+3).

Plus que trois matchs à tenir pour l’année parfaite.