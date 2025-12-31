S’abonner au mag
La FIFA et Dubaï se mettent d’accord pour remplacer la cérémonie des trophées The Best

CMF
La FIFA et Dubaï se mettent d&rsquo;accord pour remplacer la cérémonie des trophées The Best

L’alliance des losers.

Quelques jours après la passionnante cérémonie des Globe Soccer Awards à Dubaï et sa ribambelle de curieux trophées, l’heure est aux grandes manœuvres.

Une nouvelle cérémonie FIFA à Dubaï à partir de 2026

Remettante des trophées The Best, la FIFA a annoncé dans un communiqué la création d’une toute nouvelle cérémonie en partenariat avec le conseil des sports de Dubaï. Concrètement, l’instance unit ses forces avec l’émirat pour créer une breloque qu’elle espère plus prestigieuse : ladite cérémonie se tiendra à partir de 2026 à Dubaï sous l’égide de la FIFA pour suppléer celle des trophées The Best. En revanche, les Globe Soccer Awards, également sponsorisés par le Conseil des sports de Dubaï, devraient continuer à avoir lieu.

Pour rappel, la FIFA avait créé son prix du meilleur joueur en 1991, puis l’avait fusionné avec le Ballon d’or entre 2010 et 2015. À la fin de l’accord en 2016, l’instance avait à nouveau organisé sa propre cérémonie pour remettre les fameux trophées The Best, sans grand succès visiblement.

Une nouvelle médaille pour Trump en perspective ?

Ibrahim Maza, le mûr de Berlin

