  • FA Cup
  • 4e tour
  • Arsenal-Wigan (4-0)

Arsenal écrase Wigan en 30 minutes

Arsenal plie Wigan en 30 minutes

Arsenal 4-0 Wigan

Buts : Madueke (11e), Martinelli (18e), Hunt CSC (23e), Jesus (27e)

Emballé, c’est pesé. Arsenal n’a fait qu’une bouchée du 22e de League One, Wigan, ce dimanche en seizièmes de finale de la FA Cup (4-0). Le leader de la Premier League a plié l’affaire en moins d’une demi-heure. Déjà buteur contre Brentford trois jours plus tôt, Noni Madueke a profité d’une passe laser d’Eberechi Eze dans l’intervalle pour tromper Sam Tickle du plat du pied (1-0, 11e). Gabriel Martinelli s’est montré tout aussi clinique au moment de croiser sa frappe dans le petit filet (2-0, 18e).

Les Latics ont définitivement coulé lorsque le centre en retrait de Bukayo Saka a poussé le pauvre Jack Hunt à mettre le ballon dans sa cage de la tête (3-0, 23e), et Gabriel Jesus a pris sa part du gâteau en plaçant un délicieux piqué (4-0, 27e). Les Gunners ont eu pitié de leur adversaire et se sont arrêtés là. Mikel Arteta a même profité de la deuxième période pour lancer le jeune Marli Salmon (16 ans) et, plus surprenant, pour offrir quelques minutes à… un gardien, Tommy Setford (19 ans), qui a remplacé Kepa Arrizabalaga à la 87e.

Les stats sont formelles : il a 100% de clean sheet.

