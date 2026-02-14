Thierry Henry aidé par les pelouses anglaises pour sa célébration iconique

Un geste qui lui a valu une statue. Véritable légende des Gunners d’Arsenal, pour lesquels il a inscrit 226 buts, Thierry Henry s’est également distingué pour une célébration restée dans les mémoires… et largement imitée aujourd’hui : sa glissade sur les genoux. « Je ne sais pas pourquoi je l’ai fait la première fois, et je ne me rappelle plus très bien quand c’était », a-t-il confié à L’Équipe. Quoi qu’il en soit, c’était après son arrivée en Premier League : « Ce qui est sûr, c’est que je ne l’avais jamais fait avant d’arriver à Arsenal. En Angleterre, c’est beaucoup mieux pour glisser car les pelouses sont bien mouillées. »

Marquer contre Tottenham et rester dans les mémoires

Voici donc l’explication derrière la naissance de ce geste ? « C’est venu comme ça. Je n’ai pas réfléchi, poursuit encore le principal intéressé. Je me rappelle avoir vu Lee Sharpe célébrer comme ça avec Manchester United. Je ne saurais pas expliquer pourquoi je me suis mis à faire ça. Avant, j’allais au poteau de corner, et c’est comme ça que j’ai célébré mon premier but à Arsenal. Encore avant, j’aimais bien faire le penseur de Rodin, et à Monaco on préparait des célébrations avec Sonny (Anderson), comme quand on a dansé autour du poteau de corner. »

Une glissade sur les genoux qui fut sa marque de fabrique, au point d’être immortalisée par une statue sur le parvis de l’Emirates Stadium. « Ce n’est pas parce que je suis en train de glisser sur les genoux qu’ils ont choisi de sculpter cette position-là, tempère-t-il toutefois. C’est parce que c’est une célébration après un but contre Tottenham, et à Arsenal on déteste Tottenham ! »

Nul doute que tout était parfaitement arrosé ce jour-là.

