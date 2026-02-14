S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J22
  • OM-Strasbourg (2-2)

« On a tout gâché à la fin », se lamente Amine Gouiri

LB
Mal payé. Pourtant l’un des meilleurs marseillais sur le terrain face à Strasbourg avec un but et une passe décisive, la performance d’Amine Gouiri n’aura pas suffit aux Marseillais pour l’emporter face à Strasbourg, rejoints dans les ultimes instants de la rencontre par les Alsaciens grâce à un penalty transformé par Joaquín Panichelli (2-2).

Le désarroi de Gouiri

Marqué au moment de s’exprimer au micro de BeIN Sports, le numéro 9 marseillais a été cash au moment de livrer son ressenti : « Sur le plan personnel c’est bien mais ça ne sert à rien puisque ça n’a pas fait gagner l’équipe ». L’international algérien a également déploré le scénario du match : « On prend ce but à la fin, ce penalty … On savait que ça allait être une ambiance hostile, on voulait ramener les tribunes avec nous, a-t-il concédé. On l’a fait mais on a tout gâché à la fin ». 

Tu peux te faire rattraper dans le temps additionnel une fois, mais pas quinze.

Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)

