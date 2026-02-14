Kylian Mbappé fidèle au poste !

Certains ont-ils sérieusement pensé que le Real Madrid allait se passer de son joueur providentiel, la course au titre avec Barcelone faisant rage ? Alors que des échos faisaient état d’une gêne physique et d’une potentielle absence contre la Real Sociedad lors de la 24e journée de Liga, Kylian Mbappé est finalement apte : il sera bien au rendez-vous, donc.

Selon Álvaro Arbeloa, son entraîneur, l’attaquant a pu s’entraîner normalement et fait ainsi partie du groupe de la Maison-Blanche (en compagnie des autres Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, notamment) ce samedi. Alors, doublé ou triplé pour le capitaine des Bleus ?

Le Real Madrid gagne et offre un joli départ à Carlo Ancelotti